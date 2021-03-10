Российские сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse

В России операторы сотовой связи начали добавлять ставшую популярной у пользователей социальную сеть Clubhouse в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам. Об этом РИА "Новости" сообщили опрошенные представители операторов.

Как уточняется, Tele2 сделал бесплатным доступ к голосовому сервису из-за высокого интереса пользователей к данному приложению.

"Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более пяти миллионов клиентов", — отметили в пресс-службе сотового оператора.

Для абонентов "Билайна", пользующихся тарифами с безлимитными опциями, Clubhouse уже стал таким же безлимитным, как и другие ресурсы, с точки зрения расхода интернет-трафика. В иных случаях трафик расходуется в соответствии с параметрами тарифных планов, которыми пользуются клиенты. При этом в компании МТС заявили, что в данный момент они прорабатывают целесообразность включения приложения в безлимитные опции.

При этом представители Yota сообщили о сокращении трафика пользователей в Clubhouse, в период с 4 по 10 марта он упал вдвое по сравнению с данными неделей ранее. Там отметили, что наблюдают за интересом своей аудитории к данной соцсети и ожидают появления версии приложения для Android, однако полностью обнулять трафик на Clubhouse пока не планируют.

Ранее стало известно, что "Инстаграм" создаёт "комнаты" для онлайн-общения, как в Clubhouse.

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