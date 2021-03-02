В Кремле не дождались ответа от Илона Маска по поводу разговора с Путиным в Clubhouse

Кремль пытался связаться с главой компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском по поводу его предложения президенту РФ Владимиру Путину пообщаться с ним в "Клабхаусе", однако ответа не последовало. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это было недоразумение. Мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения... Но мы не получили ответа, поэтому эта тема исчерпана", — заявил Песков.

Предложение от миллиардера поступило несколько недель назад в "Твиттере". Тогда Маск написал на русском языке, что для него такая беседа была бы большой честью.

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