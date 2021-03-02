В Кремле не дождались ответа от Илона Маска по поводу разговора с Путиным в Clubhouse
Предложение от миллиардера поступило несколько недель назад.
Илон Маск. Фото © DPA / Britta Pedersen
Кремль пытался связаться с главой компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском по поводу его предложения президенту РФ Владимиру Путину пообщаться с ним в "Клабхаусе", однако ответа не последовало. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это было недоразумение. Мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения... Но мы не получили ответа, поэтому эта тема исчерпана", — заявил Песков.
Предложение от миллиардера поступило несколько недель назад в "Твиттере". Тогда Маск написал на русском языке, что для него такая беседа была бы большой честью.
Выбор редакции
Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным
"Кого ты побеждал? Никого": Звезда рестлинга бросила вызов Илону Маску
Экс-бойфренд Бузовой Дава расплатился с миллионным долгом перед риелторами
Зеленский сделал прививку от ковида вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "Г"
Жена Дмитрия Диброва показала пышную фигуру в бикини, но в итоге девушку затравили за её вес
Комментариев: 0