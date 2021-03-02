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В Кремле не дождались ответа от Илона Маска по поводу разговора с Путиным в Clubhouse

Предложение от миллиардера поступило несколько недель назад.

2 марта 2021, 09:56
<p>Илон Маск. Фото © DPA / Britta Pedersen</p>

Илон Маск. Фото © DPA / Britta Pedersen

Кремль пытался связаться с главой компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском по поводу его предложения президенту РФ Владимиру Путину пообщаться с ним в "Клабхаусе", однако ответа не последовало. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это было недоразумение. Мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения... Но мы не получили ответа, поэтому эта тема исчерпана", — заявил Песков.

Кремль прокомментировал предложение Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Кремль прокомментировал предложение Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Предложение от миллиардера поступило несколько недель назад в "Твиттере". Тогда Маск написал на русском языке, что для него такая беседа была бы большой честью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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