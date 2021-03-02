Милонов объяснил Лайфу, почему попросил проверить наличие двойного гражданства у Юлии Навальной

Беспрепятственные разъезды и постоянные путешествия Юлии Навальной могут говорить о том, что у неё действительно есть паспорт другой страны. Так депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил Лайфу причину своего запроса о двойном гражданстве супруги блогера.

По словам парламентария, к тому же мнению приходят многие эксперты и общественники. А если человек занимается публичной политикой, то он как минимум не должен скрывать наличие паспорта иностранного государства. Впрочем, любому россиянину с двойным гражданством путь в политическую жизнь закрыт, считает Милонов.

"Человек с двойным гражданством полностью исключает себя из числа участников политической жизни. И дальше его деятельность можно рассматривать не в контексте политического самодурства или отстаивания позиции, а уже в контексте работы, связанной с интересами государства, которому он принадлежит. Тогда всё становится на свои места, а все эти рассказы, что он хочет сделать жизнь лучше в нашей стране, просто разрушаются", — подчеркнул депутат.

Напомним, в последний раз супруга Алексея Навального покидала Россию 10 февраля — через неделю после того, как блогеру изменили условное наказание на реальное. После этого ряд СМИ сообщал, что у Юлии якобы есть немецкое гражданство, однако ни подтверждения, ни опровержения этого факта пока нет.

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