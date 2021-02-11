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Немецкий маршрут: зачем Юлия Навальная вернулась в Германию

Журналист Игорь Мальцев — о тяжком бремени жены Алексея Навального.

11 февраля 2021, 21:40
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<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Sofiychuk</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Sofiychuk

Семейка Навальных предлагает досужим наблюдателям всё больше материала для удивительных бытовых открытий. Ну вот стоило захлопнуться за пациентом дверце камеры, как жена с нарисованными в суде сердечками устремляется за границу.

Ну да, вообще, а что тут ей делать — не передачки же передавать? Это удел обычных, пошлых, банальных русских жён. Про декабристок слышали? Ну неважно, это точно не тот случай.

У этих всё не как у людей. Какая-то своя мораль. Или "а-мораль". И вот уже соцсети осторожно сообщают, что госпожа Юлия намылилась в Германию, а потом Spiegel подтверждает: да, свободолюбивая жена борца за свободу выбрала свободу и уже приземлилась в свободном городе Франкфурте.

Но если в СССР, когда лепили образ диссидентов, эта телега ещё прокатывала, то ныне вот этот "выбор свободы" только добавляет вопросов, и крайне неприятных. "Твиттер" с оловянными глазами может сколько угодно восторгов публиковать — "наконец хоть один россиянин теперь в безопасности!" (слышите, Михал Борисыч, вас уже вычеркнули из списка россиян), остальные россияне уже не в "Твиттере", а в офлайне вздохнули: "О! Не иначе как за инструкциями в обком поехала".

Господа, ну зачем так про безутешную полувдову? Как пишут немцы, госпожа Юлия находится в Германии с "частным визитом". И действительно, мы же помним, что один раз она уже выезжала с сыном в Германию, а потом парочка вернулась уже без сына в Россию. Таким образом, логичней всего предположить, что сын остался в Германии, хотя не очень понятно, на каких основаниях. Ну, поехала навещать сына. Окей.

Но сдаётся, что не всё так просто и сентиментально. Во-первых, где-то там, в Европе, находятся деньги семьи и ими кто-то управляет. Скорей всего, некто Волков. А так как этому Волкову нельзя доверить даже использованный презерватив — украдёт, то, видимо, госпожа поехала дать ценные указания относительно заработанного непосильным трудом биткоина.

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Можно, конечно, иметь в виду и то, что Юлия поехала за маркой на царство — на манер Тихановской, то есть провести серию переговоров с реальными кураторами своего мужа. Конечно, скажете вы, всё можно было бы обсудить по факсу и СМС, но беда в том, что русские спецслужбы к XXI веку уже научились читать чужие факсы и телетайп. А некоторые вещи надо проговаривать с глазу на глаз. Со вчерашнего дня было бы интересно, кстати, отследить перемещения Михаила Борисовича Ходорковского — на всякий случай, не поехал ли он с букетом цветов встречать безутешную соломенную вдову. Не говоря уже о группе американских сотрудников, которые по такому случаю из Германии и не выезжали — у них работы много.

Так что скоро мы узнаем, заставят ли госпожу Навальную играть роль лидера русской оппозиции, а если да, то в какой позиции. Но чтобы вы понимали, какого рода граждан нам всё время навязывают в качестве светоча нового порядка: каждый раз получается, что им позволено гораздо больше, чем рядовому россиянину. Мы даже не про Лёшины загранпаспорта при условном сроке. Посмотрим, что позволено его жене.

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Вылететь из РФ во Франкфурт, не имея вида на жительство или гражданства Германии, невозможно — вас просто не зарегистрируют на стойке авиакомпании и не дадут посадочный талон. Пройти пограничный контроль во Франкфурте, не имея гражданства или вида на жительство в Германии, а также подтверждения, что ты прибыл из "ковид-зелёной" страны (к которой РФ не относится) или справки о сертифицированном в ЕС тестировании с отрицательным результатом не старше скольких-то часов, тоже невозможно. Ну и так далее. Так что самое время посветить фонариками в небо. В белый свет, как в копеечку.

Авторы
Игорь Мальцев
Игорь Мальцев

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