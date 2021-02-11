Немецкий маршрут: зачем Юлия Навальная вернулась в Германию

Семейка Навальных предлагает досужим наблюдателям всё больше материала для удивительных бытовых открытий. Ну вот стоило захлопнуться за пациентом дверце камеры, как жена с нарисованными в суде сердечками устремляется за границу.

Ну да, вообще, а что тут ей делать — не передачки же передавать? Это удел обычных, пошлых, банальных русских жён. Про декабристок слышали? Ну неважно, это точно не тот случай.

У этих всё не как у людей. Какая-то своя мораль. Или "а-мораль". И вот уже соцсети осторожно сообщают, что госпожа Юлия намылилась в Германию, а потом Spiegel подтверждает: да, свободолюбивая жена борца за свободу выбрала свободу и уже приземлилась в свободном городе Франкфурте.

Но если в СССР, когда лепили образ диссидентов, эта телега ещё прокатывала, то ныне вот этот "выбор свободы" только добавляет вопросов, и крайне неприятных. "Твиттер" с оловянными глазами может сколько угодно восторгов публиковать — "наконец хоть один россиянин теперь в безопасности!" (слышите, Михал Борисыч, вас уже вычеркнули из списка россиян), остальные россияне уже не в "Твиттере", а в офлайне вздохнули: "О! Не иначе как за инструкциями в обком поехала".

Господа, ну зачем так про безутешную полувдову? Как пишут немцы, госпожа Юлия находится в Германии с "частным визитом". И действительно, мы же помним, что один раз она уже выезжала с сыном в Германию, а потом парочка вернулась уже без сына в Россию. Таким образом, логичней всего предположить, что сын остался в Германии, хотя не очень понятно, на каких основаниях. Ну, поехала навещать сына. Окей.

Но сдаётся, что не всё так просто и сентиментально. Во-первых, где-то там, в Европе, находятся деньги семьи и ими кто-то управляет. Скорей всего, некто Волков. А так как этому Волкову нельзя доверить даже использованный презерватив — украдёт, то, видимо, госпожа поехала дать ценные указания относительно заработанного непосильным трудом биткоина.

Можно, конечно, иметь в виду и то, что Юлия поехала за маркой на царство — на манер Тихановской, то есть провести серию переговоров с реальными кураторами своего мужа. Конечно, скажете вы, всё можно было бы обсудить по факсу и СМС, но беда в том, что русские спецслужбы к XXI веку уже научились читать чужие факсы и телетайп. А некоторые вещи надо проговаривать с глазу на глаз. Со вчерашнего дня было бы интересно, кстати, отследить перемещения Михаила Борисовича Ходорковского — на всякий случай, не поехал ли он с букетом цветов встречать безутешную соломенную вдову. Не говоря уже о группе американских сотрудников, которые по такому случаю из Германии и не выезжали — у них работы много.

Так что скоро мы узнаем, заставят ли госпожу Навальную играть роль лидера русской оппозиции, а если да, то в какой позиции. Но чтобы вы понимали, какого рода граждан нам всё время навязывают в качестве светоча нового порядка: каждый раз получается, что им позволено гораздо больше, чем рядовому россиянину. Мы даже не про Лёшины загранпаспорта при условном сроке. Посмотрим, что позволено его жене.

Вылететь из РФ во Франкфурт, не имея вида на жительство или гражданства Германии, невозможно — вас просто не зарегистрируют на стойке авиакомпании и не дадут посадочный талон. Пройти пограничный контроль во Франкфурте, не имея гражданства или вида на жительство в Германии, а также подтверждения, что ты прибыл из "ковид-зелёной" страны (к которой РФ не относится) или справки о сертифицированном в ЕС тестировании с отрицательным результатом не старше скольких-то часов, тоже невозможно. Ну и так далее. Так что самое время посветить фонариками в небо. В белый свет, как в копеечку.

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