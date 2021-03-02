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В Перми медсестру уволили после избиения ребёнка

Следователи также проводят проверку по факту неподобающего обращения с пациентами.

2 марта 2021, 09:34

Медсестру уволили из пермского Клинического фтизиопульмонологического медцентра после того, как она избила маленького пациента. Об этом Лайфу рассказал главврач КФМЦ Вадим Плотников.

"Зафиксированное на видео поведение медицинского работника по отношению к ребёнку считаю недопустимым и непрофессиональным. На данный момент сотрудница уволена. С персоналом медучреждения проведена беседа о недопустимости такого отношения к пациентам", отметил Плотников.

В Москве родители пожаловались на избиения и унижения малышей в частном детсаде — видео

В Москве родители пожаловались на избиения и унижения малышей в частном детсаде — видео

Напомним, избиение ребёнка медсестрой попало на видео, кадры распространились в Сети. После этого следователи начали проверку.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Гареева Райля
Гареева Райля

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