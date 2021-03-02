В Перми медсестру уволили после избиения ребёнка

Медсестру уволили из пермского Клинического фтизиопульмонологического медцентра после того, как она избила маленького пациента. Об этом Лайфу рассказал главврач КФМЦ Вадим Плотников.

"Зафиксированное на видео поведение медицинского работника по отношению к ребёнку считаю недопустимым и непрофессиональным. На данный момент сотрудница уволена. С персоналом медучреждения проведена беседа о недопустимости такого отношения к пациентам", — отметил Плотников.