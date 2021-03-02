В Перми медсестру уволили после избиения ребёнка
Следователи также проводят проверку по факту неподобающего обращения с пациентами.
Медсестру уволили из пермского Клинического фтизиопульмонологического медцентра после того, как она избила маленького пациента. Об этом Лайфу рассказал главврач КФМЦ Вадим Плотников.
"Зафиксированное на видео поведение медицинского работника по отношению к ребёнку считаю недопустимым и непрофессиональным. На данный момент сотрудница уволена. С персоналом медучреждения проведена беседа о недопустимости такого отношения к пациентам", — отметил Плотников.
Напомним, избиение ребёнка медсестрой попало на видео, кадры распространились в Сети. После этого следователи начали проверку.
Выбор редакции
В Пермском крае туристка сорвалась с высокой скалы и попала в расщелину
В Перми медсестра несколько раз ударила ребёнка по лицу — видео
В Красноярске более 90 детей отравились после обеда в школьных столовых
В Кремле назвали преждевременным "рубить все концы" с ПАСЕ
На бывшую Рук-Базук напал давний преследователь в Москве
Комментариев: 0