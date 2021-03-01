В Москве родители пожаловались на избиения и унижения малышей в частном детсаде — видео
Заведующая все обвинения отрицает, утверждая, что доказательства смонтированы.
В Москве родители пожаловались на издевательства воспитателя частного детского сада "Гудвин" над маленькими детьми. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, как сотрудница отвешивает подзатыльник капризничающему мальчику и грубо трясёт ещё одного ребёнка.
По словам родителей, воспитательницу зовут Мария Астапенко, она обижает и унижает малышей, и всё это под прикрытием заведующей Оксаны Ропьяк. Отмечается, что последняя запрещает детям рассказывать о происходящем в саду и угрожает сотрудникам, которые выражают недовольство происходящим, своими связями. Некоторые уже уволились, но перед этим засняли кадры издевательств над воспитанниками.
Также родители заявили, что в детском учреждении замечены махинации с едой — тефтели делают только из риса, а котлеты режут пополам. Кроватей на всех не хватает, малыши спят по двое или даже на полу.
В свою очередь заведующая утверждает, что все обвинения в её адрес — это клевета, а доказательства смонтированы. Родители обратились в прокуратуру с заявлением и просьбой провести проверку.
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