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Категорий: 18

В Москве родители пожаловались на избиения и унижения малышей в частном детсаде — видео

Заведующая все обвинения отрицает, утверждая, что доказательства смонтированы.

1 марта 2021, 20:39

В Москве родители пожаловались на избиения и унижения детей воспитателем частного садика. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В Москве родители пожаловались на издевательства воспитателя частного детского сада "Гудвин" над маленькими детьми. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как сотрудница отвешивает подзатыльник капризничающему мальчику и грубо трясёт ещё одного ребёнка.

По словам родителей, воспитательницу зовут Мария Астапенко, она обижает и унижает малышей, и всё это под прикрытием заведующей Оксаны Ропьяк. Отмечается, что последняя запрещает детям рассказывать о происходящем в саду и угрожает сотрудникам, которые выражают недовольство происходящим, своими связями. Некоторые уже уволились, но перед этим засняли кадры издевательств над воспитанниками.

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Неадекватная жительница Подмосковья бросалась на прохожих и избивала детей — видео

Также родители заявили, что в детском учреждении замечены махинации с едой — тефтели делают только из риса, а котлеты режут пополам. Кроватей на всех не хватает, малыши спят по двое или даже на полу.

  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

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В свою очередь заведующая утверждает, что все обвинения в её адрес — это клевета, а доказательства смонтированы. Родители обратились в прокуратуру с заявлением и просьбой провести проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Перми медсестра несколько раз ударила ребёнка по лицу. Следственный комитет начал проверку по факту истязания несовершеннолетнего.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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