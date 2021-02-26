Неадекватная жительница Подмосковья бросалась на прохожих и избивала детей — видео

В Подмосковье неадекватная женщина избивала прохожих и детей. Видео © Соцсети

В подмосковном городском округе Лосино-Петровский женщина в неадекватном состоянии ходила по улицам и избивала прохожих без причины. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что злоумышленница в жёлтом пуховике подходит к подъезду и пытается напасть на человека, который сидит около двери. А проходя по улице, она сильно толкает прохожего, отчего тот чуть не врезался в припаркованную машину. Также женщина ударила маленького ребёнка, который шёл по тротуару с родственницей. После нападения нарушительница просто пошла дальше.

Нападавшей оказалась 29-летняя девушка, её доставили в отдел полиции.

"Мотивы правонарушений устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Лайф рассказывал об инциденте, который произошёл в посёлке Смирных Сахалинской области. Избитую и раздетую 15-летнюю девушку обнаружила местная жительница и отвезла её в больницу. Отмечалось, что её несколько раз избили другие воспитанники интерната, в котором проживала девушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

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