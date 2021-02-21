На Сахалине у ворот школы-интерната нашли раздетую и окровавленную девочку-подростка
Воспитатели хотели забрать пострадавшую из больницы, не придавая историю огласке, но её состояние не позволило.
Фото © Pixabay
Жительница посёлка Смирных Сахалинской области Татьяна обнаружила у ворот школы-интерната "Радуга" раздетую и окровавленную 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание Astv.ru.
"Я заметила, что у ворот стояла девочка в носочках прямо на снегу, в чёрных легинсах, футболке, вся окровавленная. Посадила в машину, отвезла в скорую", — рассказала женщина.
Пострадавшая объяснила, что девочки избили её утром, после чего воспитатели положили её в медицинское отделение. Она ушла оттуда и ещё раз нарвалась на своих обидчиков, которые ударили её головой об стену.
Осмотрев подростка, врач диагностировал сотрясение мозга. Полицейские ещё не прибыли на вызов, однако воспитатели интерната уже приехали и попытались забрать девочку назад, чтобы не придавать историю огласке, отметила Татьяна.
"Но хирург сказал, что с таким сотрясением просто не имеет права её отпустить", — заметила женщина.
Уполномоченный по правам ребёнка на Сахалине Любовь Устиновская подтвердила, что в курсе произошедшего, однако отказалась давать какие-либо комментарии до завершения изучения всех обстоятельств.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по данному факту организована проверка, в ходе которой будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям или бездействию должностных лиц воспитательного учреждения.
Ранее Лайф сообщал, что житель Владивостока избил до госпитализации подростков, облюбовавших его незапертое авто.
Выбор редакции
На Сахалине машину скорой помощи завалила лавина — видео
Прославившийся матерными песнями сахалинский депутат-тиктокер уволился
В красноярском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении цеха в Норильске
Главная сваха России назвала качества хорошей жены
Этот невзрачный дом стал самым стильным в стране, и достаточно войти внутрь, чтобы понять почему
Комментариев: 0