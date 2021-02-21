На Сахалине у ворот школы-интерната нашли раздетую и окровавленную девочку-подростка

Жительница посёлка Смирных Сахалинской области Татьяна обнаружила у ворот школы-интерната "Радуга" раздетую и окровавленную 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание Astv.ru.

"Я заметила, что у ворот стояла девочка в носочках прямо на снегу, в чёрных легинсах, футболке, вся окровавленная. Посадила в машину, отвезла в скорую", — рассказала женщина.

Пострадавшая объяснила, что девочки избили её утром, после чего воспитатели положили её в медицинское отделение. Она ушла оттуда и ещё раз нарвалась на своих обидчиков, которые ударили её головой об стену.

Осмотрев подростка, врач диагностировал сотрясение мозга. Полицейские ещё не прибыли на вызов, однако воспитатели интерната уже приехали и попытались забрать девочку назад, чтобы не придавать историю огласке, отметила Татьяна.

"Но хирург сказал, что с таким сотрясением просто не имеет права её отпустить", — заметила женщина.

Уполномоченный по правам ребёнка на Сахалине Любовь Устиновская подтвердила, что в курсе произошедшего, однако отказалась давать какие-либо комментарии до завершения изучения всех обстоятельств.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по данному факту организована проверка, в ходе которой будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям или бездействию должностных лиц воспитательного учреждения.

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