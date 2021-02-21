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В красноярском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении цеха в Норильске

Один человек всё ещё остаётся в реанимации.

21 февраля 2021, 05:51
<p>Фото © ГУ МЧС по Красноярскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Состояние рабочих, пострадавших при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики, оценивается как стабильно тяжёлое. Четверо из них уже переведены в палаты. Об этом сообщили в Минздраве по Красноярскому краю.

"Пять человек находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Четверо из них переведены в отделение, ещё один находится в реанимации", — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под наблюдением.

Четыре человека задержаны по факту гибели рабочих при обрушении цеха в Норильске

Четыре человека задержаны по факту гибели рабочих при обрушении цеха в Норильске

Напомним, обрушение цеха произошло в ночь на 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, трое рабочих погибло. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти города объявили 22 февраля днём траура.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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