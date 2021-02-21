В красноярском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении цеха в Норильске
Один человек всё ещё остаётся в реанимации.
Фото © ГУ МЧС по Красноярскому краю
Состояние рабочих, пострадавших при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики, оценивается как стабильно тяжёлое. Четверо из них уже переведены в палаты. Об этом сообщили в Минздраве по Красноярскому краю.
"Пять человек находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Четверо из них переведены в отделение, ещё один находится в реанимации", — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под наблюдением.
Напомним, обрушение цеха произошло в ночь на 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, трое рабочих погибло. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти города объявили 22 февраля днём траура.
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