Четыре человека задержаны по факту гибели рабочих при обрушении цеха в Норильске

Четверо сотрудников руководства фабрики и компании-подрядчика задержаны по факту гибели рабочих при обрушении здания цеха Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Среди задержанных 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста, который отвечал за допуск сотрудников к работам.

По предварительной версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению. После этого было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, которые не были начаты своевременно из-за бездействия задержанных.

"Только 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт" приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий. При этом работы проводились без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации. По неустановленной на данный момент причине произошло обрушение части здания на площади около 1000 квадратных метров", — уточнили в СУ СКР по региону.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, обрушение произошло в ночь на 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, трое рабочих погибли. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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