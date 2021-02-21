Бар в Израиле предложил посетителям бесплатный напиток за вакцинацию от коронавируса — видео
Подобным решением планируется увеличить сокращающуюся посещаемость заведения.
В Израиле сделавшим прививку от ковида посетителям бара предлагается бесплатный напиток. Видео © Daily Star
Администрация бара Jenia в Тель-Авиве ввела акцию, согласно которой посетителям, сделавшим прививку от коронавируса в их заведении, предлагается бесплатный напиток. Об этом сообщает Daily Star.
С 18 февраля в баре открылся пункт вакцинации от CoViD-19 препаратом Pfizer. Подобной акцией планируется привлечь как можно больше жителей на прививку и увеличить сокращающуюся посещаемость заведения.
"Я подумала, что это действительно хорошая возможность приехать и получить вакцину, потому что у меня не было ни времени, ни возможности отправиться в другие места", — сказала местная жительница Мэй Перес, впечатлённая инициативой.
В Израиле зарегистрировано более 745 тысяч случаев заражения коронавирусом, 694 тысячи пациентов выздоровели. Скончалось 5526 человек.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине старт массовой вакцинации был перенесён из-за проблем с поставками препаратов.
Выбор редакции
Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии
Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага Ливана. На время забыли о конфликте
Билл Гейтс рассказал, как можно было предотвратить гибель людей и энергетический коллапс в Техасе
"Хомячки скушают": Пушков оценил намерения WhatsApp ограничить пользователей
Под Красноярском мужчина из-за ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг
Комментариев: 0