Бар в Израиле предложил посетителям бесплатный напиток за вакцинацию от коронавируса — видео

В Израиле сделавшим прививку от ковида посетителям бара предлагается бесплатный напиток. Видео © Daily Star

Администрация бара Jenia в Тель-Авиве ввела акцию, согласно которой посетителям, сделавшим прививку от коронавируса в их заведении, предлагается бесплатный напиток. Об этом сообщает Daily Star.

С 18 февраля в баре открылся пункт вакцинации от CoViD-19 препаратом Pfizer. Подобной акцией планируется привлечь как можно больше жителей на прививку и увеличить сокращающуюся посещаемость заведения.

"Я подумала, что это действительно хорошая возможность приехать и получить вакцину, потому что у меня не было ни времени, ни возможности отправиться в другие места", — сказала местная жительница Мэй Перес, впечатлённая инициативой.

В Израиле зарегистрировано более 745 тысяч случаев заражения коронавирусом, 694 тысячи пациентов выздоровели. Скончалось 5526 человек.

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