Бузова эмоционально рассказала о расставании с Давой и назвала его родным человеком

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Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала у себя в "Инстаграме" расставание с рэпером Давой (Давидом Манукяном), а также назвала экс-возлюбленного родным человеком.

Бузова призналась своим подписчикам, что переживает непростой период в своей жизни, ей тяжело, поэтому она не появляется в телевизионных шоу, не говорит о своих личных переживаниях — "чтобы адекватно всё объяснить, должно пройти время". При этом телеведущая не стала раскрывать причины разрыва с Давой, однако заметила, что "виноваты, конечно, оба".

"Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. <...> Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается — и так по кругу. Знаете, снежным комом наваливаются проблемы — и какой-то замкнутый круг получается. Иногда люди думают, что порой легче вырваться из этого круга, чтобы не страдать", — уточнила Бузова.

Певица добавила, что на протяжении нескольких лет она была верна и предана своему бывшему бойфренду, поддерживала его, дарила ему свою любовь, ласку, заботу и внимание.

"Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на всё то, что потом стало происходить", — сказала артистка, пожелав Даве успехов в телевизионном проекте, в котором тот участвует.

Напомним, звёздная пара только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения Бузовой, дно семейной лодки дало трещину. После этого певица написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.

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