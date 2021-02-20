Не цепляется за штаны: скандальная блогерша Лена Миро похвалила Кардашьян за решение развестись

На своей странице в "Живом журнале" известный блогер Лена Миро поддержала решение Ким Кардашьян развестись с рэпером Канье Уэстом. При этом Миро подчеркнула, что она "не любит и презирает" эту американскую парочку.

По её мнению, в ситуации с расставанием двух звёзд важно то, что многодетная мать не побоялась подать на развод. Блогер считает, что русские жёны обеспеченных и состоятельных мужчин вряд ли бы решились на такой поступок.

"Наша баба цепляется за штаны. Годами высиживает своего исполнителя, который её унижает. Если бы на месте Ким была наша женщина, она бы никогда не подала на развод. В наших условиях от бабы всегда избавляется только мужик", — пояснила Миро.

Подводя итог, блогер подчеркнула, что уважает Ким за её смелость, поскольку та не стала терпеть и смогла разорвать отношения с долларовым мультимиллионером, потому что просто не хочет жить с ним.

Накануне стало известно, что после шести лет брака звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом. Сообщается, что модель попросила о физической и юридической опеке над четырьмя детьми, которые есть у пары. Рэпер согласился с этим.

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