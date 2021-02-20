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"Самочувствие боевое": дважды переболевший ковидом Збруев рассказал, когда вернётся в театр

Болезнь он перенёс в лёгкой форме.

20 февраля 2021, 16:03
<p>Александр Збруев. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Александр Збруев. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Народный артист РСФСР Александр Збруев излечился от коронавируса и с нетерпением ожидает возвращения в родной театр. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

"Самочувствие у меня боевое! Как только меня вызовут, сразу и вернусь. Репетиции уже начались, и как только дойдёт очередь до моей сцены — я тут же начну репетировать", — отметил актёр.

Сейчас Збруев задействован сразу в двух спектаклях. Премьера постановки "Перед заходом солнца" намечена на июнь 2021 года, а "Поминальной молитвы" — на 17 марта.

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Напомним, в начале февраля стало известно, что Збруеву повторно диагностировали пневмонию, в декабре 2020 года у актёра выявили коронавирус.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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