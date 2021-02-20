"Самочувствие боевое": дважды переболевший ковидом Збруев рассказал, когда вернётся в театр
Болезнь он перенёс в лёгкой форме.
Александр Збруев. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Народный артист РСФСР Александр Збруев излечился от коронавируса и с нетерпением ожидает возвращения в родной театр. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.
"Самочувствие у меня боевое! Как только меня вызовут, сразу и вернусь. Репетиции уже начались, и как только дойдёт очередь до моей сцены — я тут же начну репетировать", — отметил актёр.
Сейчас Збруев задействован сразу в двух спектаклях. Премьера постановки "Перед заходом солнца" намечена на июнь 2021 года, а "Поминальной молитвы" — на 17 марта.
Напомним, в начале февраля стало известно, что Збруеву повторно диагностировали пневмонию, в декабре 2020 года у актёра выявили коронавирус.
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