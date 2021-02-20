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Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Сам блогер вину не признал.

20 февраля 2021, 15:51

Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Суд пришёл к выводу, что заявления блогера порочат честь и достоинство Игната Артёменко.

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его "продажным холуём и позором страны". По просьбе члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло делом занялся Следственный комитет. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей.

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А ранее сегодня состоялось заседание по другому делу — Мосгорсуд рассматривал апелляцию защиты блогера на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В итоге суд признал это решение законным, при этом срок наказания сократили на полтора месяца.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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