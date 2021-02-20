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"Она нам мстит": мать объяснила, почему няня из Татарстана решила вернуть опеку над её сыном

Женщина отметила, что у ребёнка сейчас всё хорошо.

20 февраля 2021, 15:38

Мать объяснила, зачем няня пытается вернуть опеку над её сыном. Видео © LIFE

Мать из столицы Юлия, которую няня — жительница Татарстана Татьяна Калентьева — пытается лишить родительских прав на ребёнка, подала заявление в полицию. По словам Юлии, женщина просто мстит за то, что ей перестали платить зарплату.

"Она получала от нас деньги десять лет, теперь она нам мстит. У нас всё хорошо. Он (семилетний сын Юлии Миша. — Прим. Лайфа) учится. Всё хорошо. У нас проблема только в том, что нас няня преследует. У меня двое детей. Я хочу воспитывать, не волноваться", — рассказала Юлия.

Сожитель женщины — гражданин Франции — не понимает, зачем Калентьева чинит его избраннице проблемы.

"Она няня, this is mother (это мама)", — объясняет мужчина.

Няня из Татарстана шесть лет воспитывала чужого ребёнка и теперь пытается вернуть его под свою опеку — видео

Няня из Татарстана шесть лет воспитывала чужого ребёнка и теперь пытается вернуть его под свою опеку — видео

Лайфу в органах опеки сообщили, что сейчас семилетний Миша живёт в "шикарных условиях" и уезжать из нового дома не хочет. Там пояснили, что няня, вероятно, планировала оформить опекунство, чтобы получать деньги ещё и за это — от государства. Когда не получилось, Татьяна привезла мальчика к маме и получила последнюю зарплату. Он, уходя от женщины, с которой якобы провёл шесть лет, даже не заплакал.

Ранее в Брянске суд приговорил к восьми годам колонии приёмную мать, которая довела дочь до истощения. В ходе следствия выяснилось, что 45-летняя женщина не кормила девочку и запирала одну надолго в комнате. В результате здоровью малышки был нанесён серьёзный урон. К семи годам девочка не умела ходить и разговаривать.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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