Инстасамка "извинилась" перед курьерами и визажистами после волны хейта, но стало только хуже
Недавно блогерша обматерила и вышвырнула гримёров за опоздание.
Российская блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, ранее унизила и обматерила своих визажисток из-за опоздания. В связи со свалившимся на неё в Сети хейтом Инстасамка записала видео про обслуживающий персонал и выложила его на своём ютуб-канале.
"Я хочу принести извинения всему обслуживающему персоналу, курьерам, стилистам, визажистам. Наверное, я всё-таки была неправа. Мне, наверное, всё-таки стоит терпеть опоздания, отменённые заказы и такое отношение, платить дальше людям деньги вовремя. Простите меня, пожалуйста, за то, что вы опаздываете, срываете мне съёмки, приносите мне разлитый суп в пакете", — говорит Даша в ролике.
Рассказав о том, сколько ей приходится терпеть от фотографов, операторов, стилистов и людей других профессий, извиняться девушка передумала. Она задалась вопросом, почему должна чувствовать себя виноватой за агрессию в адрес обслуживающего персонала.
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"Они ставят под вопрос мою работу, моё драгоценное время. Я отношусь к людям так же наплевательски, как и они ко мне. Ребята, если вы начали где-то работать, выполняйте свою работу на сто процентов, потому что люди платят вам деньги, которые они зарабатывают своим трудом. Вы должны работать как швейцарские часы или хотя бы стремиться к этому", — подытожила Инстасамка.
Напомним, ранее Зотееву за её поступок также осудила певица Клава Кока, а Рита Дакота пообещала помочь обиженным блогершей визажисткам.
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