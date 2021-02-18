"Есть люди-вечности, а есть как Инстасамка": Виктория Боня раскритиковала блогершу, обматерившую визажисток — видео
Телеведущая предупредила, что "Инстаграм" Зотеевой могут заблокировать, и тогда у той ничего не останется.
Виктория Боня раскритиковала Инстасамку. Видео © LIFE
Телеведущая Виктория Боня раскритиковала поступок блогерши Инстасамки (Дарьи Зотеевой), которая обматерила и выгнала опоздавших визажисток.
"Мы живём в эпоху хайпа, люди не понимают, где грань. Есть люди-вечности, а есть как Инстасамка, которые готовы ради пиара и хайпа показывать что угодно", — сказала Лайфу звезда.
Боня отметила, что сейчас не идёт речи о том, кто хороший, а кто плохой, но есть люди, которые что-то делают, а есть те, кто ищет дешёвую популярность. Она выразила мнение, что если бы такое произошло на Западе, то больше бы к нахамившей блогерше не приехал ни один специалист.
Виктория добавила, что отправила Зотеевой аудио, в котором предупредила её о возможной блокировке "Инстаграма" за подобные поступки. По словам телеведущей, после этого у Инстасамки ничего не останется.
"Мы таких людей не наказываем. Пока будем поощрять, ни к чему не приведёт. Не надо никого ругать, если мы это хаваем, это с нами происходит. Если это с нами происходит, мы объявляем бойкот", — заключила Боня.
Напомним, что ранее Зотееву за её поступок также осудила певица Клава Кока, а Рита Дакота пообещала помочь обиженным визажисткам.
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