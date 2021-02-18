"Надеюсь, животное помыли?" Кафельникову раскритиковали за фото обнажённой на слоне

Российская модель Алеся Кафельникова возмутила иностранцев откровенной фотосессией на Бали. Девушка снялась голой верхом на слоне, чем вызвала массу негативных комментариев от защитников природы. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Некоторые раскритиковали дочь известного теннисиста и обвинили её в насилии по отношению к животному. Зоозащитники из организации Save the Asian Elephants назвали подобный поступок трагедией.

"Бедный слон. Вам не стыдно лежать голой на слоне? Это живое существо. Деньги всё затмевают", — написал один из пользователей Сети.

"Отвратительно. Надеюсь, бедное животное потом вымыли?" — поддержал другой.

Суматранский слон, на котором позировала Алеся, на грани исчезновения. Он находится под угрозой в основном из-за вырубки лесов и деградации естественной среды обитания. Остров Бали не является родным для серых гигантов, их держат там для обслуживания туристической индустрии.

Между тем в комментариях под статьёй Daily Mail разгорелся свой спор. Часть комментаторов поддержали мнение зоозащитников, другие выразили недоумение, чем женщина, пусть и обнажённая, могла навредить животному, сфотографировавшись на нём.

Сама Кафельникова также ответила на шквал критики. Она написала в "Инстаграме", что уже много лет занимается благотворительностью и недавно оказала финансовую поддержку слонам в той деревне, где устроила фотосессию.

"Жаль, что люди видят в этом пошлость, а не красоту и любовь к природе. Это была частная фотосессия, у меня совсем не было цели оскорбить чувства местных жителей. С помощью этих фотографий я хотела показать вам, что люблю и уважаю животных и особенно слонов", — заявила модель.

Ранее Кафельникова снялась совершенно обнажённой в ванне, где только густая пена прикрыла интимные места.

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