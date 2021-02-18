Дубль Фёдорова помог "Спартаку" победить "Торпедо"
Москвичи прервали трёхматчевую успешную серию нижегородцев.
Фото © Twitter / Spartak Moscow
Столичный "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 3:2 нанёс поражение нижегородскому "Торпедо".
Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Артём Фёдоров, открывший счёт на девятой минуте встречи.
А в начале второго периода форвард оформил третий гол гостей, ставший победным для команды Олега Знарка.
Также у спартаковцев взятие ворот отпраздновал Сергей Широков, за хозяев по шайбе забросили Михаил Варнаков и Энди Миле.
Следующий матч регулярного чемпионата "Спартак" проведёт 20 февраля в Казани против "Ак Барса", "Торпедо" в тот же день в Нижнем Новгороде примет "Авангард".
Регулярный чемпионат КХЛ
"Торпедо" НН — "Спартак" — 2:3 (1:2; 1:1; 0:0)
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