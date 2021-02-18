Сказка закончилась: герой Australian Open из России проиграл в полуфинале Джоковичу
27-летний дебютант турнира Аслан Карацев навязал достойную борьбу лучшему игроку мира.
Фото © DAVE HUNT / EPA
Российский теннисист Аслан Карацев, ставший настоящей сенсацией этого Открытого чемпионата Австралии, вылетел из турнира после поражения первой ракетке мира Новаку Джоковичу (Сербия). Матч завершился со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Встреча длилась почти два часа.
"В первую очередь поздравляю Карацева с великолепным турниром. То, что он сделал, запомнится надолго", — сказал Джокович сразу после победы.
В любом случае для Аслана это уже большой успех. Он стал первым теннисистом в "открытой эре", которому удалось дойти до полуфинала в дебютном для себя турнире Большого шлема. Помимо этого, Карацев за почти две недели в Австралии заработал больше, чем за всю свою карьеру. Россиянин обеспечил себе попадание в топ-50, хотя приехал в Мельбурн 114-й ракеткой мира.
Завтра, 19 февраля, в 11:30 за выход в финал поборется россиянин Даниил Медведев, который встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.
Турнир продлится до 22 февраля. Призовой фонд составляет $61 056 000.
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