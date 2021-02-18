Сказка закончилась: герой Australian Open из России проиграл в полуфинале Джоковичу

В любом случае для Аслана это уже большой успех. Он стал первым теннисистом в "открытой эре", которому удалось дойти до полуфинала в дебютном для себя турнире Большого шлема. Помимо этого, Карацев за почти две недели в Австралии заработал больше, чем за всю свою карьеру. Россиянин обеспечил себе попадание в топ-50, хотя приехал в Мельбурн 114-й ракеткой мира.