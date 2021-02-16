Разбогател за полторы недели и установил рекорды: как теннисист из России покорил Австралию

История этого спортсмена похожа на сказку. Аслан Карацев уже достаточно возрастной теннисист — ему 27 лет, он занимает 114-ю позицию в мировом рейтинге. Для сравнения — лучшему в настоящий момент теннисисту России Даниилу Медведеву несколько дней назад исполнилось 25 лет. И вот зрелый Карацев творит сенсацию в Австралии, заставляя всех запомнить своё имя.

Невероятное чувство! Я впервые на турнире Большого шлема и нахожусь в полуфинале. Я бы просто улыбнулся, если бы перед началом мне сказали, что я буду в полуфинале! Для меня это сюрприз. Конечно, я очень много работал, но у меня не получалось Аслан Карацев Теннисист

Почему Аслан стал главной звездой и открытием турнира?

Карацев — первый теннисист в "открытой эре", который пробился в полуфинал в дебютном для себя турнире Большого шлема.

Пятый в истории "открытой эры" теннисист, дошедший до 1/2 финала ТБШ через квалификацию.

Это первый с 2001 года теннисист с самым низким рейтингом (114-й), которому удалось дойти до полуфинала ТБШ.

Первый с 2005 года российский теннисист, пробившийся в полуфинал Australian Open. Последним был Марат Сафин.

И при всём этом на Открытом чемпионате Австралии он заработал больше, чем за всю свою профессиональную карьеру. Выход в полуфинал AO принёс Карацеву почти 663 тысячи долларов, а за всё время в теннисе он получил 618 тысяч долларов.

Футбольная "Алания" после 1/4 финала, где Аслан расправился с экс-бойфрендом Марии Шараповой, в шутку предложила переименовать улицу Димитрова во Владикавказе в проспект Карацева.

Требуем от @ams_vladikavkaz переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева! pic.twitter.com/47p5hKvVdu — ФК «Алания» (@fc_alania) February 16, 2021

Кто такой Карацев?

Карацев безрезультатно несколько лет пытался выйти на высший уровень, мотаясь по фьючерсам и челленджерам. В 2013 году уроженец Владикавказа впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира АТР, получив wild card на Открытый чемпионат Санкт-Петербурга, однако проиграл уже в первом круге Михаилу Южному. А всего год назад, как бы в это ни было сложно поверить, Аслан занимал 216-ю строчку в мировом рейтинге... Буквально за два месяца он поднялся на 114-е место благодаря тому, что дошёл до трёх финалов в челленджерах, а два из них выиграл.

Триумф Карацева начался в Австралии. Сначала он в составе сборной России выиграл Кубок АТР. Хотя при этом он выступал в парном разряде и все матчи проиграл. Хорошо, что не подвели одиночники Даниил Медведев и Андрей Рублёв, которые и добыли золото. Однако победа в Кубке дала ему уверенность, которая так важна для спортсменов. С учётом квалификации на Australian Open Аслан выигрывает уже семь матчей подряд, а ведь в свой самый успешный сезон он одерживал всего шесть побед...

По словам самого теннисиста, успеха он добился благодаря тому, что нашёл подходящего тренера и перебрался в Минск.

У меня были разные проблемы: не было спонсоров и личного тренера, затем начались травмы. Всё это мешало мне показывать результаты. С прошлого года я стал работать с Егором Яцюком, он меня правильно ведёт, понимает. Раньше я тренировался в хороших местах: в Германии или Барселоне, но те люди не подходили мне. Я решил поработать с Егором в Минске, мы до сих пор занимается вместе. Я живу в Минске, и мне всё нравится Аслан Карацев Теннисист

Следующим соперником Карацева в Австралии станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). И это будет настоящим испытанием для россиянина. В любом случае он уже может гордиться своим достижением.

Приятно вдвойне, что в полуфинале сыграет не только Карацев, но и ещё один наш теннисист. А вот кто именно — определится по результатам встречи Даниил Медведев — Андрей Рублёв. Российское дерби состоится 17 февраля, начало ориентировочно в 07:00 (мск).

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