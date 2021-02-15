Размер имеет значение: как пластическая хирургия помогает спортсменкам

Дочь бывшего футболиста "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимира Быстрова занимается фигурным катанием, он и сам стал следить за этим видом спорта. Настолько, что даже высказывается практически в качестве эксперта в традиционной для себя панибратской манере. В частности, обсуждая спортивную карьеру Анны Семенович, Быстров не мог обойти пикантную тему.

Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи Владимир Быстров Экс-футболист

Анна Семенович достаточно резко отреагировала на это высказывание, даже записав для футболиста целый видеоответ. В нём она охарактеризовала высказывания Быстрова как "аморальное поведение" и предположила, что Быстрову стоило бы "отрезать себе кое-что", чтобы "быстрее бегать по полю и забивать больше голов".

Бывшую фигуристку можно понять: форма высказывания Быстрова действительно была резковатой, а вот содержание — вполне себе правдивым. И пока футболист выражает готовность встать в пару с Семенович в следующем сезоне "Ледникового периода", стоит вспомнить пример подобной трансформации, которая привела к большим победам.

Речь о румынской теннисистке Симоне Халеп, которая проявила свой талант ещё на юниорском уровне, выиграв Открытый чемпионат Франции по теннису и возглавив мировой рейтинг. Однако вскоре после перехода во взрослый разряд у Симоны возникли неожиданные проблемы: её грудь выросла до шестого размера и попросту мешала ей перемещаться по корту.

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Решение об операции далось мне не так просто, но не представляю, как с такой грудью достичь больших результатов в теннисе. Из-за груди мне некомфортно играть — её вес мешает быстро реагировать Симона Халеп Экс первая ракетка мира

При росте 168 сантиметров и весе 60 килограммов "лишнее" ощущалось особенно тяжело. Теннисистка признавалась, что из-за большой груди она быстрее уставала и не успевала за всеми мячами. Как результат — качество её игры стало снижаться. Однако Халеп понимала, что может играть гораздо лучше, её успехи на юниорском уровне это подтверждали. Тогда румынка решилась на радикальный шаг — операцию по уменьшению груди.

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Фанаты пытались отговорить свою любимицу, а другие большегрудые красавицы утверждали: если Симона пойдёт на это, это будет звучать как приговор для всех обладательниц внушительного бюста, желающих достичь успехов в спорте. Но Симона никого не слушала. В 18 лет она легла на семичасовую операцию и через пару месяцев вернулась на корт уже со вторым размером.

Результат не заставил себя долго ждать: сначала Халеп ворвалась в топ-100 мирового рейтинга, затем в десятку лучших, а потом выиграла два турнира Большого шлема и стала первой ракеткой мира.

Я сделала операцию ради тенниса. Возможно, без неё я сейчас не была бы № 1. Я не воспринимаю её как жертву — просто всё остальное воспринимаю так ещё меньше. Я очень люблю теннис, и идти тренироваться для меня всегда легко Симона Халеп Румынская теннисистка

Пример Халеп подтверждает, что лишний вес, особенно который невозможно контролировать, действительно может мощнейшим образом повлиять на всю спортивную карьеру. Вполне возможно, что румынка так и осталась бы талантливой юниоркой, которая не смогла реализовать свой талант, не решись она на радикальный шаг в 18 лет. Но сейчас Симона — одна из лучших теннисисток мира, которая на днях в очередной раз сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема — на Australian Open её уже ждёт Серена Уильямс.

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