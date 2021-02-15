Размер имеет значение: как пластическая хирургия помогает спортсменкам
Футболист Владимир Быстров резонансно высказался о карьере Анны Семенович в фигурном катании, отметив, что ей помешала большая грудь. Сама певица и актриса на это обиделась. Однако в большом спорте есть как минимум одно, но очень яркое подтверждение правдивости слов Быстрова — теннисистка Симона Халеп, которой именно большая грудь мешала покорить большой теннис.
Дочь бывшего футболиста "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимира Быстрова занимается фигурным катанием, он и сам стал следить за этим видом спорта. Настолько, что даже высказывается практически в качестве эксперта в традиционной для себя панибратской манере. В частности, обсуждая спортивную карьеру Анны Семенович, Быстров не мог обойти пикантную тему.
Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи
Анна Семенович достаточно резко отреагировала на это высказывание, даже записав для футболиста целый видеоответ. В нём она охарактеризовала высказывания Быстрова как "аморальное поведение" и предположила, что Быстрову стоило бы "отрезать себе кое-что", чтобы "быстрее бегать по полю и забивать больше голов".
Бывшую фигуристку можно понять: форма высказывания Быстрова действительно была резковатой, а вот содержание — вполне себе правдивым. И пока футболист выражает готовность встать в пару с Семенович в следующем сезоне "Ледникового периода", стоит вспомнить пример подобной трансформации, которая привела к большим победам.
Речь о румынской теннисистке Симоне Халеп, которая проявила свой талант ещё на юниорском уровне, выиграв Открытый чемпионат Франции по теннису и возглавив мировой рейтинг. Однако вскоре после перехода во взрослый разряд у Симоны возникли неожиданные проблемы: её грудь выросла до шестого размера и попросту мешала ей перемещаться по корту.
Фото © Twitter / HoussamElkord
Решение об операции далось мне не так просто, но не представляю, как с такой грудью достичь больших результатов в теннисе. Из-за груди мне некомфортно играть — её вес мешает быстро реагировать
При росте 168 сантиметров и весе 60 килограммов "лишнее" ощущалось особенно тяжело. Теннисистка признавалась, что из-за большой груди она быстрее уставала и не успевала за всеми мячами. Как результат — качество её игры стало снижаться. Однако Халеп понимала, что может играть гораздо лучше, её успехи на юниорском уровне это подтверждали. Тогда румынка решилась на радикальный шаг — операцию по уменьшению груди.
Фото © The Sun
Фанаты пытались отговорить свою любимицу, а другие большегрудые красавицы утверждали: если Симона пойдёт на это, это будет звучать как приговор для всех обладательниц внушительного бюста, желающих достичь успехов в спорте. Но Симона никого не слушала. В 18 лет она легла на семичасовую операцию и через пару месяцев вернулась на корт уже со вторым размером.
Результат не заставил себя долго ждать: сначала Халеп ворвалась в топ-100 мирового рейтинга, затем в десятку лучших, а потом выиграла два турнира Большого шлема и стала первой ракеткой мира.
Я сделала операцию ради тенниса. Возможно, без неё я сейчас не была бы № 1. Я не воспринимаю её как жертву — просто всё остальное воспринимаю так ещё меньше. Я очень люблю теннис, и идти тренироваться для меня всегда легко
Пример Халеп подтверждает, что лишний вес, особенно который невозможно контролировать, действительно может мощнейшим образом повлиять на всю спортивную карьеру. Вполне возможно, что румынка так и осталась бы талантливой юниоркой, которая не смогла реализовать свой талант, не решись она на радикальный шаг в 18 лет. Но сейчас Симона — одна из лучших теннисисток мира, которая на днях в очередной раз сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема — на Australian Open её уже ждёт Серена Уильямс.
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