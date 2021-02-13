Теннисист Медведев пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Филипа Крайиновича и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Встреча длилась 3 часа 6 минут. Медведев победил со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. В следующем туре ему предстоит встреча с американцем Маккензи Макдональдом, который занимает 192-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии продлится до 22 февраля. Медведева считают одним из фаворитов турнира.

Ранее Лайф рассказывал, что 11 февраля Медведев отметил 25-й день рождения и в этот же день пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

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