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Регион
Опубликовано 13 февраля 2021, 07:41

В Липецке загорелся цех металлургического комбината

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината начался пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

"Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2. Новолипецкий металлургический комбинат — происходит загорание в цехе трансформаторной стали", — сообщил собеседник агентства.

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Не уточняется площадь, на которой бушует огонь. Информации о пострадавших также не поступало.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в жилом доме в Москве, где погиб один человек, а четверо детей пострадали.

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Архив. Фото © ТАСС / МЧС России

Варвара Романова
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