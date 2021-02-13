В Липецке загорелся цех металлургического комбината
Сведений о пострадавших на данный момент нет.
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината начался пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.
"Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2. Новолипецкий металлургический комбинат — происходит загорание в цехе трансформаторной стали", — сообщил собеседник агентства.
Не уточняется площадь, на которой бушует огонь. Информации о пострадавших также не поступало.
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