В Липецке загорелся цех металлургического комбината

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината начался пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

"Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2. Новолипецкий металлургический комбинат — происходит загорание в цехе трансформаторной стали", — сообщил собеседник агентства.

Не уточняется площадь, на которой бушует огонь. Информации о пострадавших также не поступало.