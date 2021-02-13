В России выявлено менее 15 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
За прошедшие 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 18 765 человек.
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В России за минувшие сутки выявили 14 861 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 10,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 18 765 человек, 502 человека скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 057 698 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении по России 3 577 907. За весь период по России умерло 79 696 человек", — отмечается в сообщении штаба.
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