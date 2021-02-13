Профессор Лукашев объяснил, сколько ещё россиянам предстоит носить маски

Пока не будут изучены данные о повторных заражениях коронавирусом и их последствиях, масочный режим сохранится. Такое мнение выразил профессор, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Повторные случаи отслеживать на порядок труднее, поэтому мы знаем, что они бывают, но не знаем, насколько часто, и, пока мы эту информацию не получим, мы носим маски", — сказал эксперт в интервью ТАСС.

По словам Лукашева, нет никаких гарантий, что не произойдёт повторного заражения. Специалист добавил, что только 10–20% антител эффективны против вируса, и повлиять на их количество крайне сложно.

Профессор пояснил, что организм не знает, какие именно антитела окажутся эффективными, и вырабатывает целый комплекс, большая часть которого будет бесполезна в борьбе с патогеном. Кроме того, лишние иммуноглобулины могут даже мешать подавлять инфекцию, не подпуская полезных собратьев.

Лукашев напомнил, что стандартные тесты показывают лишь присутствие полного набора белков плазмы крови, какие именно из них окажутся вируснейтрализующими — неизвестно. Выяснить это можно только при помощи специального исследования с использованием живого вируса. В России, по словам эксперта, такой анализ могут сделать только пять-шесть институтов, и эта услуга недоступна как коммерческая.

Учёный подчеркнул, что в первые дни после инфицирования коронавирус размножается на слизистых оболочках, а антитела находятся в крови и никак не могут препятствовать первичному заражению. Более того, иммуноглобулины и не предназначены для этого, они лишь помогают организму быстрее побороть инфекцию.

"Поэтому, когда много антител, это хорошо, но даже это не может на 100% гарантировать, что клетки в ротоглотке не могут быть заражены", — заключил Лукашев.

Ранее биолог Анча Баранова допустила, что вакцинированные от коронавируса всё ещё могут его переносить.

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