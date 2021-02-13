Затянувшийся Великий пост или исход евреев: Ватикан призвал верующих духовно переосмыслить пандемию

В Ватикане сравнили пандемию коронавируса с затянувшимся Великим постом и исходом еврейского народа из Египта и призвали верующих переосмыслить испытания с этой точки зрения.

Глава Папского совета по содействию христианскому единству Курт Кох в ходе онлайн-конференции "Церковь и пандемия" отметил, что существует сходство терминов la quarantena ("карантин" по-итальянски) и quadragesima, что на литургическом языке означает сорокадневный пост.

Кардинал добавил, что это время отсылает к 40 дням бдений Иисуса Христа в пустыне, 40 дням Моисея на горе Синай и 40 годам скитаний евреев по пустыне в поисках Земли обетованной. Эти странствия были восприняты как "время первой любви Бога к своему народу".

"Мне кажется, что этот сорокалетний период, пережитый израильским народом в пустыне, к которому отсылает la quadragesima, можно сравнить с затянувшимся Великим постом, вызванным пандемией. Пандемия заставила всех снова вернуться в ту пустыню", — сказал Кох.

По мнению кардинала, для верующих эти испытания — повод обратиться к Богу, переосмыслить свою жизнь и многому научиться.

Ранее СМИ сообщили, что папа римский сделал прививку от коронавируса.

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