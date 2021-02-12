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"Дикая ситуация". Бизнесмен пообещал не бросать своих детей, которых голыми на морозе оставила его любовница

Мужчина рассказал, что уже посетил детей в больнице, где их лечат после обморожения.

12 февраля 2021, 23:42
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Бизнесмен пообещал не бросать своих детей, которых голыми на морозе оставила его любовница. Видео © Пятый канал

Бизнесмен Илья Клюев впервые прокомментировал новость о том, что его любовница бросила умирать голыми на морозе трёх детей, двум из которых он приходится отцом. Мужчина пообещал не бросать наследников и намерен разобраться в ситуации.

Как сообщает Пятый канал, Илья Клюев — известный ювелир, основатель бренда Cluev, а также ведущий телешоу "Ювелир". Он подтвердил, что хорошо знаком с женщиной и шокирован произошедшим.

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"Будем разбираться. Детей, конечно, не оставим. Вообще, конечно, дикая ситуация", — заявил бизнесмен.

Мужчина добавил, что посетил детей в больнице, где их лечат после обморожения, побеседовал с лечащим врачом, но тот пока не внёс ясности. По словам ювелира, завтра в Москву приедут родственники его любовницы, которые тоже хотят разобраться в этой жуткой истории.

По одной из версий, именно после очередной ссоры с женатым любовником мать и решила вывести детей голыми на пустырь и бросить там.

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Кузнецова лично проследит за судьбой троих детей, брошенных матерью умирать в снегу

Напомним, вечером 11 февраля мать вывезла троих детей на пустырь в Новой Москве и бросила умирать в снегу. Самому старшему из ребят десять лет, среднему два, а младшей всего 11 месяцев. Пострадавшие несовершеннолетние находятся в больнице с обморожением, по факту происшествия начата доследственная проверка. Лайф публиковал видео с "пустыря смерти", где были найдены малыши.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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