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Бросившая трёх нагих детей в лесу москвичка оказалась содержанкой женатого бизнесмена

У её любовника есть законная супруга и четверо детей, которых он бросать никогда не собирался.

12 февраля 2021, 17:03
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<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/138248475@N03/23610585450/in/datetaken/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / John Voo</a></p>

Фото © Flickr / John Voo

Жительница Москвы, которая раздела своих троих детей и бросила на морозе в лесу умирать, оказалась содержанкой гендиректора ювелирной фирмы. Бизнесмен является отцом двух малышей с "пустыря смерти", сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Мужчина официально женат. От законной супруги у него четверо детей: две дочки в возрасте восемнадцати и семнадцати лет, а также два сына — тринадцати и пяти лет. На допросе мужчина рассказал, что познакомился с Натальей четыре года назад. Она устроилась к нему помощницей и через полгода заняла ещё одну вакансию — любовницы. Мужчина говорит, что спас женщину и её десятилетнего сына от бедности и продолжил их обеспечивать всем необходимым. Он перевёз их из съёмной квартиры и нашёл хорошее жильё, перевёл мальчика на домашнее обучение и собирался устроить в кадетскую школу. Кроме того, любовник уверяет, что выделял любовнице, её сыну и уже своим двум малышам на расходы 300 тысяч рублей каждый месяц.

Лайф публикует видео с "пустыря смерти", где москвичка бросила троих детей умирать

Лайф публикует видео с "пустыря смерти", где москвичка бросила троих детей умирать

При этом бизнесмен заявил следователям, что является очень верующим человеком и изначально считал свою связь с Натальей грехом. Он подчеркнул, что ночевать всегда возвращался домой к законной семье и даже не собирался бросать её ради любовницы и её детей.

Ранее сообщалось, что в Иркутске школьница семь часов просидела в заблокированном лифте. Оказавшаяся в плену девочка молила маму освободить её.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей
Николай Озеров
Николай Озеров

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