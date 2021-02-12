Бросившая трёх нагих детей в лесу москвичка оказалась содержанкой женатого бизнесмена

Мужчина официально женат. От законной супруги у него четверо детей: две дочки в возрасте восемнадцати и семнадцати лет, а также два сына — тринадцати и пяти лет. На допросе мужчина рассказал, что познакомился с Натальей четыре года назад. Она устроилась к нему помощницей и через полгода заняла ещё одну вакансию — любовницы. Мужчина говорит, что спас женщину и её десятилетнего сына от бедности и продолжил их обеспечивать всем необходимым. Он перевёз их из съёмной квартиры и нашёл хорошее жильё, перевёл мальчика на домашнее обучение и собирался устроить в кадетскую школу. Кроме того, любовник уверяет, что выделял любовнице, её сыну и уже своим двум малышам на расходы 300 тысяч рублей каждый месяц.