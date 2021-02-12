Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Стоимость нефти марки Brent впервые за год превысила $62 за баррель

Цена углеводорода практически беспрерывно растёт с начала февраля.

12 февраля 2021, 16:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость нефти марки Brent с поставками в апреле поднялась выше 62 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Отмечается, что в последний раз такая цена за баррель данной марки была 24 января 2020 года.

Отметим, что мартовские фьючерсы нефти марки WTI также поднялись в цене до 59,1 доллара за баррель.

Валютный маятник: санкции США могут произвести неожиданный эффект на курс рубля

Валютный маятник: санкции США могут произвести неожиданный эффект на курс рубля

Напомним, цены на нефть начали расти с начала января — после того как страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1