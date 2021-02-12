Стоимость нефти марки Brent впервые за год превысила $62 за баррель
Цена углеводорода практически беспрерывно растёт с начала февраля.
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Стоимость нефти марки Brent с поставками в апреле поднялась выше 62 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Отмечается, что в последний раз такая цена за баррель данной марки была 24 января 2020 года.
Отметим, что мартовские фьючерсы нефти марки WTI также поднялись в цене до 59,1 доллара за баррель.
Напомним, цены на нефть начали расти с начала января — после того как страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.
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