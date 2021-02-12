Убийца воронежской учительницы показал, как расправлялся с жертвой — видео
Сегодня суд отправил его под арест на два месяца.
Обвиняемый в разбое и жестоком убийстве воронежской учительницы рассказал и показал, как расправлялся со своей жертвой.
31-летний обвиняемый привёл полицейских к месту убийства и в деталях описал весь процесс. На манекене он показал, куда нанёс 47-летней женщине более десяти ножевых ранений, и рассказал, где спрятал похищенные вещи. Ранее сегодня суд арестовал убийцу на два месяца.
Напомним, жестокое преступление было совершено вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. Во время нападения она разговаривала по телефону и успела прокричать, что её убивают. По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем, а спустя неделю поисков убийцу задержали.
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