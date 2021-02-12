Убийца воронежской учительницы показал, как расправлялся с жертвой — видео

Обвиняемый в разбое и жестоком убийстве воронежской учительницы рассказал и показал, как расправлялся со своей жертвой.

31-летний обвиняемый привёл полицейских к месту убийства и в деталях описал весь процесс. На манекене он показал, куда нанёс 47-летней женщине более десяти ножевых ранений, и рассказал, где спрятал похищенные вещи. Ранее сегодня суд арестовал убийцу на два месяца.