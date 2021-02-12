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Убийца воронежской учительницы показал, как расправлялся с жертвой — видео

Сегодня суд отправил его под арест на два месяца.

12 февраля 2021, 16:01

Обвиняемый в разбое и жестоком убийстве воронежской учительницы рассказал и показал, как расправлялся со своей жертвой.

31-летний обвиняемый привёл полицейских к месту убийства и в деталях описал весь процесс. На манекене он показал, куда нанёс 47-летней женщине более десяти ножевых ранений, и рассказал, где спрятал похищенные вещи. Ранее сегодня суд арестовал убийцу на два месяца.

СК показал допрос убийцы учительницы из Воронежа

СК показал допрос убийцы учительницы из Воронежа

Напомним, жестокое преступление было совершено вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. Во время нападения она разговаривала по телефону и успела прокричать, что её убивают. По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем, а спустя неделю поисков убийцу задержали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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