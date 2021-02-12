Эксперт-лингвист подтвердила факт оскорбления Навальным ветерана

В Бабушкинском суде Москвы, где рассматривается уголовное дело в отношении Алексея Навального, эксперт-лингвист Альбина Глотова подтвердила наличие оскорблений в заявлении блогера в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

"Я настаиваю на выводах экспертизы. Используемые в оцениваемом комментарии эпитеты являются уничижающими, оскорбительными, они обращены ко всем участникам рассматриваемого видеоролика", — сообщила суду Глотова.

Эксперт пояснила, что анализ заявлений блогера проводился в соответствии с утверждённой МВД методикой и с привлечением дополнительной научной литературы. Альбина Глотова подчеркнула, что слова "холуи", "предатели" и "позор" несут явно уничижительный смысл по отношению к тем, к кому адресованы.

Напомним, начало этой истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко продажным холуём и позором страны. На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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