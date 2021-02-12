Сторонник Навального залез на дерево с мегафоном и стал требовать освобождения блогера — видео

Сторонник Навального забрался на дерево у здания Бабушкинского суда Москвы. Видео © Соцсети

У здания Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело в отношении Алексея Навального по клевете на ветерана Великой Отечественной войны, задержали сторонника блогера. Мужчина решил привлечь всеобщее внимание и высказать свою политическую позицию нестандартным образом — он залез высоко на дерево и стал скандировать в мегафон речовки.

Через некоторое время мужчина поддался на уговоры полиции и начал слезать. Притом сотрудники правоохранительных органов подстраховывали его снизу, чтобы он случайно не сорвался и не получил травмы. Оказавшись на земле, нарушитель спокойствия был задержан и отправлен в автозак.

Напомним, начало этой истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко продажным холуём и позором страны. На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

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