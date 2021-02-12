Россияне стали реже бронировать заранее билеты на поезда и самолёты

В 2020 году россияне стали реже заранее бронировать железнодорожные и авиабилеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для путешествий OneTwoTrip.

В 2020 году 63,8% пользователей сервиса бронировали авиабилеты за неделю до вылета и лишь 1,6% — за четыре-шесть месяцев. Годом ранее — 56,7% и 2,2% соответственно.

За полгода в 2020-м покупали билеты 0,4% пользователей. За два-три месяца — 7,8% россиян, а за 8–30 дней — 26,4%.

Похожие тенденции наблюдаются и при планировании путешествий на поезде. 67,7% брони было осуществлено максимум за неделю до даты поездки. За две недели — 12,8%, за 15–44 дня — 16,1%. Более раннее бронирование оформляли лишь 3,4% клиентов сервиса, хотя раньше этот показатель равнялся 4,9%.

Список популярных направлений не претерпел сильных изменений. Первые позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфа. Но в южном направлении стали летать и ездить гораздо чаще — на 30% выросла популярность Сочи и Симферополя.

А недавно стало известно, что с начала 2021 года уровень денежных трат иностранцев в России начал восстанавливаться по сравнению с прошлогодними показателями.

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