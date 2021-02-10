Кипр решил с 1 марта выдавать россиянам туристические визы

Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз россиянам, об этом сообщает "Интерфакс-туризм" со ссылкой на представителя Минтуризма республики Димитриса Димитриу.

Кроме того, страна откроет границы ещё для 56 государств. Для всех прибывающих иностранцев будет отменён карантин. Оформить заявку можно будет онлайн.

Димитриу добавил, что с 1 марта Кипр разделяет страны мира на три категории в зависимости от эпидемиологической обстановки. Туристам из государств "красной зоны" необходимо сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета и ещё один по прибытии, "оранжевой" — только при въезде, "зелёной" — тестирование не требуется.

Анализы на коронавирус прибывающие должны сдать за свой счёт. Очередь на процедуру можно забронировать заранее. Стоимость составит 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. Будут выборочные проверки пассажиров. При выявлении ковида путешественник будет направлен на лечение, расходы возьмёт на себя правительство принимающей стороны.

Ранее Лайф сообщал, что Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю.

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