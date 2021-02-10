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Американского певца Брюса Спрингстина поймали пьяным за рулём

Ему также предъявлено обвинение в употреблении алкоголя в неположенном месте.

10 февраля 2021, 18:36
<p>Фото © instagram / springsteen</p>

Фото © instagram / springsteen

Американскому певцу Брюсу Спрингстину, являющемуся одним из самых популярных музыкантов в США и многократным обладателем премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус", предъявлены обвинения в пьяном вождении автомобиля. Об этом сообщает TMZ.

Оказалось, это дело давнее. Арестован певец был ещё 14 ноября в одной из зон отдыха национального значения в штате Нью-Джерси. Однако известно об этом стало сейчас. Ожидается, что суд состоится в течение ближайших недель.

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Также сообщается, что Спрингстину предъявлены обвинения в распитии спиртного в запрещённом месте. Отмечается, что 71-летний исполнитель сотрудничал со следствием во время ареста.

Ранее в Москве пьяный водитель на полной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу по зебре.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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