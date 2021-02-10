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На Украине официально запретили регистрацию российской вакцины от ковида

Прежде об этом говорили открыто, но документально не оформляли.

10 февраля 2021, 18:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Кабинет министров Украины выпустил постановление о запрете государственной регистрации российской вакцины от коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Он определяет порядок регистрации вакцин или других медицинских препаратов для профилактики CoViD-19.

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Постановление запрещает регистрировать препарат, произведённый или разработанный на территории "государства-агрессора", коим в Киеве называют Россию.

Согласно тексту документа, вопрос ответственности производителей вакцин регулируется договорённостями, подписанными Украиной в рамках механизма Covax.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ властей от закупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, она якобы не имеет подтверждения результативности. Политику также задали вопрос, будет ли Незалежная использовать российскую вакцину, если её одобрит Евросоюз, на что глава государства заявил о необходимости РФ обеспечить прививками своё население.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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