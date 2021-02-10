На Украине официально запретили регистрацию российской вакцины от ковида

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Он определяет порядок регистрации вакцин или других медицинских препаратов для профилактики CoViD-19.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ властей от закупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, она якобы не имеет подтверждения результативности. Политику также задали вопрос, будет ли Незалежная использовать российскую вакцину, если её одобрит Евросоюз, на что глава государства заявил о необходимости РФ обеспечить прививками своё население.