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Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему смотрит российское ТВ

Он призвал запрещать вещание таких телеканалов во всех странах.

10 февраля 2021, 18:18
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<p>Дмитрий Гордон. Фото © Facebook / Дмитрий Гордон</p>

Дмитрий Гордон. Фото © Facebook / Дмитрий Гордон

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему смотрит российское телевидение. По его словам, наибольший интерес у него вызывают программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

"Я смотрю не потому, что люблю русский мир, а потому, что профессионально с ним борюсь, и мне интересно, что они говорят нового", — рассказал журналист в эфире телеканала "Украина 24".

В Латвии запретили вещание ещё 16 русскоязычных каналов

В Латвии запретили вещание ещё 16 русскоязычных каналов

В то же время Гордон призвал запретить российское телевидение во всех странах мира. Причём поспособствовать этому, по его словам, должны "западные партнёры". Журналист заметил, что сейчас главные российские телеканалы вещают в отелях многих стран.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины ввёл санкции против нескольких украинских телеканалов, прекратив тем самым их вещание на территории страны. В связи с этим украинская оппозиция инициирует процедуру импичмента Зеленскому. В Кремле на этот счёт отметили, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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