В Германии предупредили о последствиях отказа от "Северного потока – 2"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал задуматься о "геостратегических последствиях" отказа от строительства газопровода "Северный поток – 2" для отношений Европы с Москвой. Он указал на действия США, которые выступают против проекта, а сами увеличивают экспорт нефти из РФ.

"Тот, кто в принципе ставит под вопрос "Северный поток – 2", должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы", — сказал Маас, выступая в Бундестаге ФРГ.

Глава немецкого МИД предупредил, что экономическая изоляция России приведёт к ещё большему сближению страны с Китаем. По его оценке, Москва и Пекин создадут "самый большой экономический и военный союз из имеющихся". Западу нужно придерживаться этой стратегии, заявил дипломат. Он добавил, что "стратегия сожжённых мостов не только ошибочна, но и опасна".

Авторы