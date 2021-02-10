В Германии предупредили о последствиях отказа от "Северного потока – 2"
Маас полагает, что это лишит Европу возможности оказать влияние на Россию.
Фото © Nord Stream 2
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал задуматься о "геостратегических последствиях" отказа от строительства газопровода "Северный поток – 2" для отношений Европы с Москвой. Он указал на действия США, которые выступают против проекта, а сами увеличивают экспорт нефти из РФ.
"Тот, кто в принципе ставит под вопрос "Северный поток – 2", должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы", — сказал Маас, выступая в Бундестаге ФРГ.
Глава немецкого МИД предупредил, что экономическая изоляция России приведёт к ещё большему сближению страны с Китаем. По его оценке, Москва и Пекин создадут "самый большой экономический и военный союз из имеющихся". Западу нужно придерживаться этой стратегии, заявил дипломат. Он добавил, что "стратегия сожжённых мостов не только ошибочна, но и опасна".
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что США якобы заявили о готовности снять санкции с "Северного потока – 2". Параллельно с этим вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что строительство трубопровода будет доведено до конца. В бундестаге же предложили приостановить ввод газовой магистрали, чтобы провести переговоры по острым политическим вопросам.
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