Пенсионер призвал прокуратуру "остановить матерщинника" Руслана Белого
Россиянина возмутило обилие нецензурной лексики в выступлении комика.
Фото © Instagram / Руслан Белый
Всего 10 минут просмотра стендап-выступления Руслана Белого хватило жителю Оренбургской области, экс-работнику уголовного розыска Сергею Бабинцу, чтобы написать на комика жалобу в Генпрокуратуру РФ. Пенсионер решил посмотреть на YouTube-канале ролик артиста под названием "Почему я отрастил усы", но был буквально взбешён количеством мата на видео.
"Я в Интернете, как обычно, смотрю, просматриваю новости все. Сейчас многие же позволяют себе высказываться по событиям, связанным с разным. Ну и включил — услышал, что речь идёт о каких-то похоронах. Я думал, что о похоронах Ланового, ну а потом как понеслось… Мат-перемат… Ужас тихий! <…> Я решил, что кто-то должен проявить инициативу и остановить этого матерщинника", — рассказал телеканалу "360" Сергей.
По словам пенсионера, обсценной лексикой Руслан Белый оскорбил его лично как носителя русского языка. Это и стало причиной обращения в Генпрокуратуру.
"Я считаю, что его действия — это оскорбление каждого гражданина, кто, по крайней мере, уважает этот язык и считает его своим, вне зависимости от национальности, поэтому я выступаю как физическое лицо", — пояснил мужчина.
Напомним, с 1 февраля в России запретили мат в соцсетях. Ограничение пользователей лишь раззадорило — они стали чаще ругаться.
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