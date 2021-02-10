Пенсионер призвал прокуратуру "остановить матерщинника" Руслана Белого

Всего 10 минут просмотра стендап-выступления Руслана Белого хватило жителю Оренбургской области, экс-работнику уголовного розыска Сергею Бабинцу, чтобы написать на комика жалобу в Генпрокуратуру РФ. Пенсионер решил посмотреть на YouTube-канале ролик артиста под названием "Почему я отрастил усы", но был буквально взбешён количеством мата на видео.

"Я в Интернете, как обычно, смотрю, просматриваю новости все. Сейчас многие же позволяют себе высказываться по событиям, связанным с разным. Ну и включил — услышал, что речь идёт о каких-то похоронах. Я думал, что о похоронах Ланового, ну а потом как понеслось… Мат-перемат… Ужас тихий! <…> Я решил, что кто-то должен проявить инициативу и остановить этого матерщинника", — рассказал телеканалу "360" Сергей.

По словам пенсионера, обсценной лексикой Руслан Белый оскорбил его лично как носителя русского языка. Это и стало причиной обращения в Генпрокуратуру.

"Я считаю, что его действия — это оскорбление каждого гражданина, кто, по крайней мере, уважает этот язык и считает его своим, вне зависимости от национальности, поэтому я выступаю как физическое лицо", — пояснил мужчина.

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