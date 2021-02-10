Захарова рассказала о методах влияния Запада на ситуацию в России

Запад пытается повлиять на политические процессы внутри России с помощью IT-компаний, а поводом для этого служит ситуация вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сегодня на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идёт об очередной фазе вмешательства во внутренние дела путём оказания влияния на внутриполитические процессы и, соответственно, мобилизации санкционных же настроений", — подчеркнула Захарова.

Западные IT-компании продвигали контент, призывающий к участию в несанкционированных акциях, прошедших в городах России в последние недели. Захарова уверена, что происходило это целенаправленно и при поддержке властей западных стран. Она добавила, что цифровые гиганты, вероятно, находятся в тесном сотрудничестве с различными структурами, которые и координировали все действия в отношении России.

"Мы становимся свидетелями тщательно скоординированного информационного нападения на российскую аудиторию с использованием всего инструментария — западные СМИ и новые возможности распространения дезинформации американскими цифровыми платформами — соцсети, видеохостинги при прямой политической поддержке западных властей", — отметила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что российские оппозиционеры являются инструментами Запада. Их используют для бесконечного давления на Москву с целью влияния на внутриполитическую ситуацию в России.

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