Трамп стал фигурантом дела о попытках повлиять на итоги выборов президента

В американском штате Джорджия прокуратура начала уголовное расследование в связи со звонком бывшего президента США Дональда Трампа секретарю штата Брэду Раффенспергеру.

Как сообщает The New York Times, в ходе телефонного разговора экс-лидер Соединённых Штатов якобы пытался повлиять на результаты президентских выборов и потребовал от секретаря "найти" необходимое для победы количество голосов. По данным источника издания, прокурор округа Фултон уже направил в правительство штата письмо с требованием сохранить все документы и прочую информацию о телефонном разговоре.