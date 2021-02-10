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Трамп стал фигурантом дела о попытках повлиять на итоги выборов президента

Следствие считает, что он оказывал давление на госсекретаря одного из штатов.

10 февраля 2021, 17:19
<p>Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Drew Angerer</p>

Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Drew Angerer

В американском штате Джорджия прокуратура начала уголовное расследование в связи со звонком бывшего президента США Дональда Трампа секретарю штата Брэду Раффенспергеру.

Как сообщает The New York Times, в ходе телефонного разговора экс-лидер Соединённых Штатов якобы пытался повлиять на результаты президентских выборов и потребовал от секретаря "найти" необходимое для победы количество голосов. По данным источника издания, прокурор округа Фултон уже направил в правительство штата письмо с требованием сохранить все документы и прочую информацию о телефонном разговоре.

Большинство американцев не хотели бы видеть Трампа в будущем на любом государственном посту

Большинство американцев не хотели бы видеть Трампа в будущем на любом государственном посту

Напомним, Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США демократу Джозефу Байдену, после чего заявил, что никогда не признает итоги голосования. Незадолго до инаугурации Байдена сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Вашингтоне и штурмом взяли здание Капитолия. На этом фоне Палата представителей США объявила экс-президенту импичмент, обвинив его в подстрекательстве к беспорядкам. Позже Сенат американского конгресса признал процесс по импичменту законным.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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