Врачи прокомментировали сообщения об исхудавшей после ковида Фрейндлих

Врачи петербургской клинической больницы № 122, где получает лечение актриса Алиса Фрейндлих, прокомментировали сообщения СМИ о том, что она "сильно похудела" после перенесённой коронавирусной инфекции.

"У нас всё без перемен, Алиса Бруновна по-прежнему проходит лечение и реабилитацию. Состояние абсолютно стабильное. У неё неплохое настроение, ей назначены сеансы лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, кислородотерапии. Всё спокойно, но из-за необходимости длительной реабилитации пока речи о выписке не идёт, она должна быть под контролем медиков", — приводит газета "Петербургский дневник" комментарий представителя больницы.