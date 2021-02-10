Врачи прокомментировали сообщения об исхудавшей после ковида Фрейндлих
Актриса по-прежнему проходит лечение и реабилитацию.
Фото © ТАСС / Сергей Николаев
Врачи петербургской клинической больницы № 122, где получает лечение актриса Алиса Фрейндлих, прокомментировали сообщения СМИ о том, что она "сильно похудела" после перенесённой коронавирусной инфекции.
"У нас всё без перемен, Алиса Бруновна по-прежнему проходит лечение и реабилитацию. Состояние абсолютно стабильное. У неё неплохое настроение, ей назначены сеансы лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, кислородотерапии. Всё спокойно, но из-за необходимости длительной реабилитации пока речи о выписке не идёт, она должна быть под контролем медиков", — приводит газета "Петербургский дневник" комментарий представителя больницы.
Там заверили: никакого экстремального похудения у актрисы не было. Она всегда была "миниатюрной".
Напомним, ранее 86-летняя актриса прошла контрольное обследование, которое показало отрицательный тест на ковид.
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