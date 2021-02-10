Бузова рассказала о мечте исполнить гимн России на Параде Победы

Этот год для блогерши, телеведущей Ольги Бузовой не задался с самого начала, но она не сдаётся и продолжает стремиться к новым вершинам. Артистка поделилась с поклонниками новой заветной мечтой.

"Я определилась с ещё одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы", — написала Бузова в "Инстаграме".

Певица готова кричать о любви к родине и гордости за неё, особенно сейчас, когда Россию, по её мнению, пытаются отбросить "в период пресмыкательства, долгов и зависти всему иностранному".

Напомним, Бузова рассталась с блогером Давой (Давид Манукян) спустя всего пару недель после свадьбы понарошку на Мальдивах. 21 января во время торжества по случаю дня рождения певицы дно семейной лодки дало трещину. После этого артистка написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике.

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