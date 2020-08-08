На кого из прошлого похожи современные российские комики: 28 юмористов отечественного производства

Популярность современного стендап-движения в России растёт. Считается, что к нам это пришло из США, где эта культура развивается уже десятилетия. Сами российские комики утверждают, что черпают вдохновение именно оттуда, но так ли они отличаются от советских юмористов? Что общего между Петросяном и Мартиросяном, кроме национальности? И чем Семён Слепаков похож на Михаила Задорнова? Давайте разбираться.

Аркадий Райкин / Максим Галкин

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Этих юмористов объединяют не только национальные корни, но и жанры, в которых они работали. Пародия для обоих была главным оружием, правда, если в случае Аркадия Исааковича острая социальная сатира всегда была направлена на архетипы, то Галкин "лупит напрямую", пародируя политиков и звёзд шоу-бизнеса.

Ян Арлазоров / Павел Воля

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / pavelvolyaofficial

На советской юмористической сцене практически не было комиков, умеющих работать с залом в режиме импровизации. Ян Майорович был чуть ли не единственным юмористом, который умеет мимикой, харизмой и на лету придуманными шутками "разогреть" зал. Павла Волю также можно считать мастером в этой нише. К тому же, если приглядеться к их лицам, чем-то они похожи и чисто внешне.

Григорий Горин / Руслан Белый

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / ruslan_belyy_

Для Григория Израилевича юмористические монологи со сцены не были основным родом деятельности. Он преимущественно был писателем и драматургом. Но всё-таки они похожи — внешне и даже дикцией. Кроме того, Белый так же, как и Горин, — отличный организатор: они оба выступали в качестве кураторов для новых молодых талантов.

Михаил Жванецкий / Данила Поперечный

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / spoontamer

Юмористы похожи по насыщенности острой социальной сатиры в своих материалах. Кроме того, популярность Поперечного сопоставима с популярностью Жванецкого — они оба собирали стадионы.

Александр Иванов / Александр Долгополов

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / sankldive

Тот случай, когда артисты похожи чисто внешне. Но этих комиков также объединяет факт эмиграции по политическим мотивам. В 1993 году Александр Иванов подписал знаменитое "Письмо сорока двух" и уехал в Испанию. Долгополов уехал в Европу после того, как Управление МВД РФ по Московской области направило в петербургский клуб HopHead запрос с требованием предоставить данные о Долгополове из-за его шутки на религиозную тему.

Евгений Петросян / Гарик Мартиросян

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / martirosian_official

Во-первых, да, они оба армяне. Но они похожи не этим, а подачей материала и умением зарабатывать на своём творчестве. И Евгений Ваганович, и Гарик делают деньги на том, чем любят заниматься. Первый создал собственный Театр сатиры, второй является одним из топ-менеджеров Comedy Club на ТНТ.

Виктор Коклюшкин / Иван Усович

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / vanya.usovich

Виктор Михайлович Коклюшкин писал для других больше, чем выступал сам, но это не помешало ему стать всенародным любимцем. С Ваней Усовичем их делает похожими манера подачи материала: гнусавый голос, взгляд исподлобья, телосложение. И тот, и другой комик произносят слова будто через нос, со слегка повышенной интонацией.

Ефим Шифрин / Илья Соболев

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / sobolev_tut

Оба комика, что называется, выстрелили на всю страну и быстро завоевали сердца зрителей (первый — на ТВ, второй — на "Ютубе"). Оба невысокого роста и с хорошей фигурой. Обоих отличают бешеная работоспособность и участие в огромном количестве проектов одновременно.

Аркадий Арканов / Идрак Мирзализаде

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / idrak.m

Ещё один пример очень похожей манеры исполнения. Но ещё их объединяет вклад в развитие всей индустрии в целом. Мало кто сделал для российского юмористического движения столько, сколько Аркадий Михайлович. В основном он выступал как автор идей и текстов. Также и Идрак больше работает над поддержкой юных талантов, являясь креативным продюсером Stand Up Club #1.

Семён Альтов / Денис Чужой

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / fe_city_boy

Чужому далеко до уровня популярности Семёна Теодоровича, но в данный момент это наиболее похожий по манере подачи материала стендап-комик.

Александр Ширвиндт и Михаил Державин / Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / garikkharlamov

Дуэтов на юмористической сцене не так много, поэтому про внешнее сходство или харизму говорить не приходится. Хотя распределение ролей "подающего и бьющего" соответствует. Важнее другое: органичность в сочетании совершенно разных характеров, дружба в жизни и продолжительность существования дуэта.

Михаил Задорнов / Семён Слепаков

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / slepakovsemyon

Михаил Николаевич Задорнов когда-то выступал с обращением к россиянам вместо президента — таков был уровень его популярности. Именно по уровню влияния на массы и похож на него Семён. У них нет внешнего сходства, они по-разному подают материал, но оба выделяются на общем фоне современных юмористов — самобытностью и смелостью.

Геннадий Хазанов / Александр Ревва

Фото © Wikimedia Commons / Instagram / arthurpirozhkov