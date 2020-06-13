8 советских и российских актёров, которые завоевали всенародную любовь в зрелом возрасте

Виктор Сухоруков

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Виктор Иванович родился в 1951 году, но всенародную узнаваемость приобрёл только благодаря Алексею Балабанову, который заметил его и начал снимать в своих фильмах в 90-х. До этого актёр работал в разных театрах. Всенародную славу Сухоруков приобрёл после роли Татарина в фильме "Брат".

Алиса Фрейндлих

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Алиса Бруновна родилась в 1934 году, но главную роль, которая принесла ей славу, она сыграла лишь в 1976-м. Это была роль Калугиной в "Служебном романе". Интересно, что Рязанов писал сценарий именно под неё. И ещё до того, как начал снимать фильм, он отдал пьесу в театр, где работала Алиса Бруновна. Режиссёр рассчитывал, что его театральный коллега отдаст роль именно Фрейндлих, но этого не случилось. В итоге Эльдар Александрович "отыгрался" в 1976 году, доказав, что это роль Алисы.

Юрий Стоянов

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До выхода на экраны российского ТВ программы "Городок" Юрия Стоянова не знали. Он работал в БДТ Товстоногова, но и там большие роли были крайней редкостью. Всё изменил 1993 год. Вместе с Ильёй Олейниковым Стоянов вначале просто экранизировал анекдоты, но затем к ним примкнула группа авторов-сценаристов — и юмористическая программа стала хитом сетки РТР. На тот момент Стоянову было 36 лет.

Сергей Бурунов

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Сейчас актёру 43 года. Трудно поверить, что ещё десять лет назад Бурунов не был узнаваем. Его помнят по участию в шоу "Большая разница", а всенародное признание он получил уже в 2010-х. Сергей очень активно снимался в сериалах ("Полицейский с Рублёвки", "Домашний арест"), благодаря которым и стал одним из самых востребованных актёров современности.

Валентин Гафт

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Валентину Иосифовичу 84 года, но знаменитым он стал лишь в 40. Славу ему принесла роль в фильме Эльдара Рязанова "Гараж". До этого актёр снялся в 30 картинах, но ни одна из ролей не принесла ему такой известности.

Сергей Юрский

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Сергей Юрьевич не мечтал стать актёром. Он стремительно и уверенно делал карьеру юриста. После школы он без экзаменов поступил на юрфак ЛГУ. Но именно там он познал суть профессии актёра. Студенческие постановки предопределили судьбу Сергея Юрьевича. Учась на третьем курсе юрфака, он поступил на актёрский факультет Театрального института им. Островского. Путь артиста не был простым. Долгое время он работал в театрах и лишь в возрасте 34 лет проснулся знаменитым: на экраны вышел "Золотой телёнок".

Алексей Маклаков

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Маклаков стал по-настоящему знаменитым благодаря роли прапорщика Шматко в сериале "Солдаты". До этого он работал в театре, снимался в сериалах и телевизионных шоу, но большие роли и узнаваемость пришли только после 2004 года. Сейчас актёру 59 лет.

Евгений Леонов

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