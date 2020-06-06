Годы к лицу: как отличается внешность советских и современных актёров, когда им было по 30 лет

Алексей Баталов / Александр Петров

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Алексей Баталов в 30 лет уже имел в своём портфолио "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля ("Летят журавли"). А в 1958 году, когда актёр отметил 30-летие, на экраны вышел фильм "Дорогой мой человек". Самый востребованный актёр современного российского кинематографа Александр Петров в том же возрасте снялся в "Тексте", "Гоголе", "Герое" и "Анне". К этому моменту у него за плечами были роли более чем в 30 фильмах.

Олег Янковский / Александр Паль

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Олег Янковский в 30 лет снимался сразу в шести фильмах, среди которых были "Гнев" и "Зеркало". К этому возрасту он снялся в картинах, многие из которых сегодня считаются классикой отечественного кинематографа. Чем-то напоминающий его Александр Паль в 30 лет снимался сразу в пяти картинах, самые известные из которых — "Толя-робот" и "Верность".

Юрий Никулин / Константин Хабенский

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Юрий Никулин дебютировал в кино, когда ему было 36 лет. А в 1951 году он работал клоуном в паре с Михаилом Шуйдиным. За плечами уже выступления с легендарным Карандашом. Константину Хабенскому 30 лет исполнилось в 2002 году. Тогда он тоже ещё не был сильно известен. За плечами — роли второго плана в фильмах "Хрусталёв, машину!", "На кого Бог пошлёт", "В движении" и других. Звёздная роль в "Ночном дозоре" будет только в 2004 году.

Вячеслав Тихонов / Даниил Страхов

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Слева — кадр из фильма "Ч.П. — Чрезвычайное происшествие". Вячеславу Тихонову здесь 30. Это 1958 год. До роли Штирлица ещё 15 лет. Справа — кадр из "Грозовых ворот". Даниил Страхов сыграл в нём командира взвода. Главную роль в "Исаеве" он сыграет через три года.

Николай Караченцов / Милош Бикович

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / bikovic

Николай Караченцов в 30 лет ещё не был суперзвездой. Его пик карьеры придётся на вторую половину 70-х. А в 1974 году он активно работает в "Ленкоме". Именно тогда в этот театр приходит Марк Захаров и отдаёт главную роль в спектакле "Тиль" Николаю Караченцову. С этого момента зажглась его звезда. Милош Бикович в 30 уже известен массовому зрителю по ролям в фильмах "Лёд", "Гранд" и "За гранью реальности". Впереди главная роль в "Холопе".

Александр Абдулов / Данила Козловский

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Александр Абдулов ушёл очень рано. Но это был один из самых плодотворных актёров в советском кино. В 30 лет он одновременно снимался в десяти картинах, таких как "Ищите женщину", "Чародеи", "Предчувствие любви" и других. Данила Козловский в 30 снялся в трёх картинах: "Дубровский", "Духless 2" и "Хардкор".

Евгений Леонов / Сергей Бурунов

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