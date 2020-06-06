Солистка известной группы снялась топлес, но даже популярность не спасла её от маминого выговора

Ли-Энн Пиннок пришлось отвечать перед мамой за чрезмерно откровенные снимки. Недавно девушка опубликовала у себя на странице в "Инстаграме" серию фотографий, на которых она позирует топлес. И хоть певица прикрыла грудь руками, на снимок можно с уверенностью ставить возрастное ограничение 16+. Несмотря на то что поклонники оценили кадры, мама звезды была далеко не в восторге.