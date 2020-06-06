Солистка известной группы снялась топлес, но даже популярность не спасла её от маминого выговора

Ли-Энн Пиннок пришлось отвечать перед мамой за чрезмерно откровенные снимки. Недавно девушка опубликовала у себя на странице в "Инстаграме" серию фотографий, на которых она позирует топлес. И хоть певица прикрыла грудь руками, на снимок можно с уверенностью ставить возрастное ограничение 16+. Несмотря на то что поклонники оценили кадры, мама звезды была далеко не в восторге.
Я запостила фотографию, но тут моя мама сказала: "Ли-Энн! Это перебор!". Теперь мне даже как-то не по себе. С другой стороны... Я ведь знаю, что некоторые вещи и похуже меня делали
Ли-Энн Пиннок
Ли-Энн рассказала, что к её группе всегда очень большие требования, ведь они образцы для подражания сотен тысяч подростков по всему миру. Но несмотря на это девушка призналась, что не подстраивается под идеализированный образ и просто живёт своей жизнью, пишет Mirror.
Грудь — это просто куски желез и жира. Кто их сексуализировал? Я придерживаюсь мнения, что раз уж это твоё тело, делай с ним то, что ты хочешь
Ли-Энн Пиннок
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