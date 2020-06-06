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Солистка известной группы снялась топлес, но даже популярность не спасла её от маминого выговора

Можно быть дрянной девчонкой для миллионов фанатов по всему миру, но стоит об этом узнать родителям, мало не покажется. Так, одна из участниц британской поп-группы Little Mix решила похвастаться своими формами, но пост увидела её мама.

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Фото © Instagram / leighannepinnock

Ли-Энн Пиннок пришлось отвечать перед мамой за чрезмерно откровенные снимки. Недавно девушка опубликовала у себя на странице в "Инстаграме" серию фотографий, на которых она позирует топлес. И хоть певица прикрыла грудь руками, на снимок можно с уверенностью ставить возрастное ограничение 16+. Несмотря на то что поклонники оценили кадры, мама звезды была далеко не в восторге.

Фото © Instagram / leighannepinnock

Я запостила фотографию, но тут моя мама сказала: "Ли-Энн! Это перебор!". Теперь мне даже как-то не по себе. С другой стороны... Я ведь знаю, что некоторые вещи и похуже меня делали

Ли-Энн Пиннок

Ли-Энн рассказала, что к её группе всегда очень большие требования, ведь они образцы для подражания сотен тысяч подростков по всему миру. Но несмотря на это девушка призналась, что не подстраивается под идеализированный образ и просто живёт своей жизнью, пишет Mirror.

Фото © Instagram / leighannepinnock

Грудь — это просто куски желез и жира. Кто их сексуализировал? Я придерживаюсь мнения, что раз уж это твоё тело, делай с ним то, что ты хочешь

Ли-Энн Пиннок

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