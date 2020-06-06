Парень превратил жизнь своей девушки в долговой ад, узнав после 5 лет отношений, что она ему изменяет

Друг реддитора Джек встречался со своей девушкой Джилл целых пять лет. Но до семейной идиллии паре было далеко. Однажды, когда парень решил приехать с работы пораньше, он заметил рядом с домом подружки незнакомую машину. Припарковавшись подальше, он незаметно подошёл к окну и увидел, что его возлюбленная проводила время с другим мужчиной. И хоть обычно подобные ситуации заканчиваются грандиозными скандалами, у Джека были другие планы.

Когда Джек вернулся домой, он немного покопался в "Фейсбуке" и узнал, кто этот парень. Он обнаружил, что его девушка крутит с незнакомцем роман уже полгода. Вот тогда он действительно был в ярости и захотел отомстить. Он точно знал, как именно

Год назад Джилл потеряла работу и не особо хотела её искать. Джеку пришлось со своих счетов выплачивать кредит девушки, который она взяла на покупку авто. Именно этот кредит и стал главным орудием мести парня.

Джек остановил все платежи, что шли с его банковского счёта, и переоформил их на девушку. Сделать было легко, ведь машина была оформлена на её имя. Так как последний платёж прошёл недавно, пришлось ждать конца месяца, чтобы месть стала явной

Когда в конце мая Джилл попыталась оплатить свои покупки в магазине, её карту не приняли из-за недостатка средств. Позвонив в банк, Джилл узнала, что на её картах совсем нет средств из-за недавно прошедшего взноса по кредиту. Тогда девушка набрала своему парню, чтобы выяснить, почему деньги списываются с её счёта. Ответ был лаконичным.

– Ну потому, что ты мне изменяла, а я не хочу платить за машину своей бывшей, — ответил он и бросил трубку

В попытках как-то остаться на плаву Джилл подала в суд на своего бывшего парня, который, напомним, полностью обеспечивал её последний год. Конечно, иск отклонили — по документам Джек вообще не нёс никакой ответственности за авто.

После ситуация лишь ухудшилась. Изменщице всё-таки пришлось устроиться на низкооплачиваемую работу, чтобы хоть как-то разобраться с долгами. Ездить до неё пришлось уже на общественном транспорте, ведь из-за накопившихся долгов машину её изъяли.